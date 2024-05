Tartumaa omavalitsuste liidu juht Jarno Laur ütles tervituses, et tihtipeale kipuvad emad mured enesele hoidma ning oma soovid tagaplaanile lükkama. «Mina soovin, et emad jagaksid meiega ka oma muresid, sest see ei ole nõrkuse, vaid tugevuse märk,» sõnas Jarno Laur. Ka soovis ta kõigile emadele, et tingimusteta emaarmastust jaguks igasse päeva ja tundi.