Isemoodi arvamusfestivali peateemaks oli, et vestluskultuur saunades on selline, nagu see peaks olema kogu ühiskonnas – sõbralik, vastandumist väldiv, ühisosa otsiv, kaasav. Saun on meie kultuuri süvajuur, ent praeguses ajas ka heaolu ja lõõgastuse tooja, popp igas vanuserühmas ja kultuurikihis.