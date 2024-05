Galerii Heateo jooksul osalejad aitasid rasket haigust põdevale Kevinile koguda üle 14 000 euro

Kevini ravi on kestnud nüüdseks rohkem kui aasta ja see on andnud imelisi tulemusi, rääkis Lastefondi juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma. Kui veel aasta tagasi aheldas haigus Kevinit voodisse, siis reedel seisis ta vapralt melu keskel ja andis jooksjatele stardipaugu. Ise tunnistas Kevin, et jooksmine tal veel kuigi hästi välja ei tule, kuid kiiremaid samme astub küll.

«Kui enne ravi oli poisil raskusi isegi voodist tõusmisega, siis nüüd nautis ta heateo jooksu melu omal jalal rahva seas ringi kõndides,» sõnas Siiri Ottender-Paasma.

Kevin põeb progresseeruva lihashaiguse raskeimat vormi – ravita süveneb see kiiresti. TÜ kliinikumi Lastefondi ja annetajate toel algas Kevini ravi enam kui aasta tagasi. Ravim, mis aitab haigust pidurdada, maksab aga ülipalju, enam kui 700 000 eurot aastas. Kevini jaoks on see aga ainus võimalus. «Aitäh kõikidele, kes täna jooksma tulid ja nagu õhtu näitas – päikese kaasa tõid. Kõik need head soovid ja käeplaksud, mis jooksjad Kevini poole teele saatsid, tegid südame soojaks ja kinnitasid taas, et hoolimine on elupäästev jõud,» sõnas Siiri Ottender-Paasma.

Heateo jooks on osa Tartu maastikumaratoni programmist ja toimus juba kümnendat korda. Ka möödunud aastal toetas see just Kevini ravi. Siis läbis 4,5-kilomeetrise teekonna joostes või kõndides enam kui 800 inimest ja koguda õnnestus 10 557 eurot.