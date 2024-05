Galerii Öösel sai taevalaotuses näha võimsat virmaliste vaatemängu

Sünoptik Kairo Kiitsak vahendas suhtlusmeedias, et eile ööl tabas Maad äärmuslikult tugev magnettorm tugevusega G5 (10.-11.05.2024). «See on tugevaim magnettorm, mis on Maad tabanud alates 2003. aasta oktoobrist. Maa magnetväli on praegu väga rahutu - päikesetuul häirib magnetvälja, tekitades magnettorme ja virmalisi,» selgitas sünoptik.