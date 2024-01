Must nädalalõpp ⟩ Päästjad tõid täna tulest välja kaks inimest

Annikoru põlengu kohta tuli häirekeskusele teade kell 6.23, et kolmekorruselise kortermaja trepikoda oli täis suitsuvingu. Teatajaks oli sama trepikoja elanik. Päästjad sisenesid korterisse lukustamata ukse kaudu ja nägid, et korter on suitsu täis. Kell 6.43 tõid suitsusukeldujad korterist välja 60-aastase meesterahva, kelle kiirabi viis haiglasse. Ta oli saanud hingamisteede kahjustusi.

Päästeameti pressiesindaja tõdes, et Saekoja tänava majas olid riiulil küll suitsuandurid olemas, kuid mitte töövalmis ja laes. Ta pani südamele, et inimesed hoolitseksid, et nende lähedaste kodudes on töötav suitsuandur olemas ja iseäranis vajaksid tähelepanu eakamate inimeste kodud.