Elu ise Mäkradel läheb Eestis hästi ja see ajab neid seatempe tegema

Mäger on agar kaevur ning mägralinnakud on võimsad, mitukümmend sissepääsu ja sadu meetreid urustikku pole nende jaoks mingi küsimus.

Songitud muru ja augud maa sees on igakevadine nähtus nii koduaedades kui ka metsaservas. Auklik muru on ka Tartu piirist veidi Tallinna pool tegutseva OÜ Aiasõber peremehe Lembit Kaarna aiandis, kus mägrad on maa üles tuhninud, et putukaid leida.