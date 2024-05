Üks suurejoonelisemaid ning juba ideekorje eel positiivseid kommentaare saanud mõte on rajada Anne kanalile veespordikeskus. Selle ettepaneku tegi Eesti aerutamisföderatsiooni peasekretär Joosep Karlson.

Idee näeb ette ühendada Anne kanalid ning kanali ja rajada Emajõe vahelisele alale tervislike eluviise propageeriva vabaaja- ja veespordikeskus. Plaan on ambitsioonikas ja töö suur ning on selge, et kaasava eelarve võidu puhul saadava 100 000 euroga kõike ära teha pole võimalik.