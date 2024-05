Aastakümneid Tartu ülikoolis ajakirjanikke, suhtekorraldajaid ja paljusid teisi ühiskonda tunnetama õpetanud emeriitprofessor Marju Lauristin on veendunud, et praegusest ajast kujuneb ajaloos vähemalt sama murranguline moment, nagu seda oli kirjasõna teke või trükikunsti leiutamine. Et tehnoloogia on hakanud üle võtma seda, mida seni on peetud inimesele ainuomaseks, on inimkond tema meelest väga põhimõttelisi küsimusi püstitavas «jõnksu kohas».