Põhjasõjas õhku lennanud Rootsi laeva müsteerium kestab

Üpris üksikasjalik kirjeldus on leida selle kohta, kuidas Emajõe laevastiku üle 17 meetri pikk ja 16 kahurit kandnud lipulaev 1704. aasta mais otsa leidis. Lahing oli Rootsi kuningriigi Peipsi laevastiku ja Vene tsaaririigi Peipsi lodjalaevastiku vahel. Aga mis siiani salapära hoiab, on tõsiasi, et puudub veendumus, et laev just selles paigas lebab, kus seda mälestisena kaitstakse.