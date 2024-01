Päästjad said Tartus kaks väljakutset paarikümneminutise vahega

Kivi tänavale sõitsid päästjad välja nelja autoga, nende seas pika redeliga auto, kuna tegu oli kolmekorruselise majaga ja tuli valmis olla inimeste evakueerimiseks kõrgemailt korrustelt. Päästjaile sai aga kiiresti selgeks, et tuleohtu toidu kõrbemisest ei sündinud ja arstiabi keegi ei vaja. Ka olid elanikud ise enda eest seisnud, üksteisele tuleohust uksele koputamistega märku andnud ja majast igaks juhuks välja tänavale tulnud seniks, kuni päästjad olukorra ohutuses veendusid.

Kastani tänaval oli vaja kontrollida, kas majas pärast voolu väljalülitamist on elektrisüsteemiga kõik korras. Ka selle õnnetuse kokkuvõte on, et kõik lõppes hästi.