Tartu kunstimuuseumi direktori Joanna Hoffmanni teatel ei alusta sihtasutus tegevust 1. jaanuaril seepärast, et see teema jõudis alles hiljuti valitsuse koosolekul teemana päevakorda. «Ilmselt alustab kuu hiljem, aga seda saab täpselt öelda siis, kui dokumentide allkirjastamise aeg on paigas,» lisas ta.