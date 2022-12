Riia-Pepleri ristmikult leiti külmast kange papagoi

«Siis algas sõit varjupaiga poole. Lind üritas mind tee peal ära süüa ka, et ta oli päris tige. Varjupaigast öeldi ka, et kui ta lõpuks üles sulas, siis ta oli veel tigedam,» rääkis Proover.

«Hetkel me broneerisime ta abikaasaga ära, et kui keegi talle järgi ei tule, siis ilma koduta ta ei jää. Tegelt sooviks, et päris omanik talle ikka järgi tuleks. Ega ta kuskilt õhust alla ei sadanud,» sõnas Proover.