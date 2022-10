IN MEMORIAM

On üks eriline tüüp inimesi, kes juba ainuüksi oma kohaloluga loovad kollektiivis turvatunnet. Kristiina oli just selline – kullatükk, nagu me teda kord aasta kolleegiks tunnistades kiitsime. Tema puhul polnud alati kindel mitte üksnes see, et kõik tarvilik saab tehtud, vaid et kõik saab tehtud parimal võimalikul moel.