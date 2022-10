Turuhoone kõrvale paigaldatakse jäätmemaja

Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse spetsialisti Juhan Voolaiu sõnul on tegemist jäätmemajaga, kuhu hakkavad prügi tooma kolm Emajõe ääres asuvat söögikohta. «Seni on asutuste konteinerid olnud parklas eraldi, kuid linnailu hoidmiseks saab nüüd need kokku panna,» selgitas Voolaid.