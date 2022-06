Isabel Mari Jezierska: ränt ülikoolilinna raamatukogu kohvikust

Tegelikult on Gaudeamuse hinnad teiste kohvikute ja restoranidega võrreldes isegi kallimad. Gaudeamuses maksab halb odava masina must kohv (ei ole fairtrade) kaks eurot. Karlova kohvis – kus saab maailmatasemel käsitöökohvi – on must kohv vaid veidikene kallim. Gaudeamuses maksab väike saiake kaks eurot. Kohvipausis maksavad palju maitsvamad saiad ühe-pooleteise euro ringis. Gaudeamuses maksab päevapraad 6 eurot (jah, nad on hindu tõstnud!), Cafe Truffes' saab aga palju maitsvama prae 6 euro eest ja isegi Kampuse peakoka nurgas saab vaid euro võrra kallimalt restoranitasemel päevapakkumise.

Gaudeamuse kohviku sihtrühm pole raamatukogu põhikülastajad, kelleks on tudengid. Kohvik sarnaneb pigem teistele kesklinna kohvikutele, kus käivad suurema sissetulekuga inimesed ja kuhu tudengid lõunatama ei kipu. Gaudeamust juhitakse kui igat teist kohvikuäri – see on avatud vaid siis, kui see on kohvikuärile kasumlik. Seega õhtuti, kui paljud tudengid veel õpivad raamatukogus, on see kinni.