Hiljem mõistis naine, et kelmide tabamisele kaasaaitamise asemel on ta petturite ohvriks langenud. Kahju on 11 000 eurot.

Ka Omniva teatas samas, eelmisel nädalal ilmunud leheloos, et suurendab oma logistikakeskuses pakkide kontrolli, et tuvastada võimalikud rahasaadetised, mis on nende saatjatelt välja petetud. Samuti kutsutakse kõiki inimesi, eeskätt petturite survel pakiautomaadist oma raha teele pannud inimesi ja nende lähedasi, teavitama Omniva klienditeenindust esimesel võimalusel, helistades telefonil 661 6616 ja paludes oma pakk peatada.

«Viimastel nädalatel on hüppeliselt kasvanud pettused, kus ennast politsei või muu ametiasutuse töötajana esitlev inimene survestab inimesi telefoni teel erinevatel põhjustel pakiautomaadist raha saatma või seda sinna hoiule jätma,» ütles siis Omniva Baltikumi logistika ja kullervõrgu juht Kristi Unt. «Üheks kuritegeliku skeemi lüliks on kahjuks ka meie pakiautomaadid, mistõttu anname endast parima, et inimesi teavitada, rahasaadetiste valedesse kätesse jõudmist takistada ja õigel ajal sekkuda.»