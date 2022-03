Kehvas seisus Sõpruse sild saab taas vaid pisiremondi

Suvel ees ootava väikese remondi käigus avatakse mõne kõige halvemas seisukorras oleva vuugi konstruktsioonid, ühendatakse täiendavalt silla plaadi ning vuugi armatuurid, puhastatakse aluspind ja monoliteeritakse polümeerbetooniga. Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool tõdes, et värskenduse saab vaid ligi kümme protsenti vuukidest. «Ei saa inimesed uut silda, ei saa ilusamat ega ka mitte palju paremat silda. See on pisiremont,» ütles ta.

Lisaks korrastatakse juuniks Sõpruse silla Karlova poole suunduva sõidutee asfaltkatet. Tööde käigus tehakse tasandusfreesimine, remonditakse 2000 ruutmeetri jagu asfalti ja taastatakse teekatte markeering. Pooli sõnul saab uue asfaldi vaid kahe vuugivahe ulatuses sõiduteed, mis on kogu silda arvestades väga väike osa. «Tehakse korda hädapärased asjad, et autod saaksid üle sõita,» märkis ta.

Sõpruse sild vajaks täielikku rekonstrueerimist, aga et linnal raha napib, ei ole selleks otsekohe võimalust, kuid mõtted ikkagi liiguvad ja silda päris unustatud ei ole. Pool tõi võrdluseks näite, et kümme aastat tagasi remonditi Variku viadukti, mis on Sõpruse sillast lühem. Toona maksid tööd u 3,5 miljonit eurot. Sõpruse sild on pikem, asub vee kohal ja koosneb n-ö kahest sillast. Pool arvas, et silla korralikuks rekonstrueerimiseks kuluks umbes 10 miljonit eurot.