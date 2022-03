Tartu ülikool teeb taas koroonaviiruse seireuuringu

Viimasest uuringust, mis tehti jaanuaris, on möödas enam kui kuu. Selle aja jooksul on toimunud koroonaviiruse omikrontüve massiline levik ja kasvanud on ka haiglaravi vajajate hulk. Kuna vahepeal on muutunud ka riiklik testimisstrateegia, siis puudub seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul praegu selge ülevaade nakkuse levimusest.