Raamatukogu üheks omamoodi sümboliks, mida mäletavad kõik raamatukogu külastajad, on kujunenud fuajees asuv lühter. Lisaks sellele on hoone avamisajast säilinud ka kõikide kolmanda korruse lugemissaalide seinu katvad pruunid puitpaneelid ning hoone katusel on endiselt 500 klaaskuplit.

Tänapäeval, kui väga palju tööd saab arvutiga ära teha, on tudengeid võrreldes neljakümne aasta taguse ajaga laudade taga õppimas küll vähem, kuid Aru usub, et kindel roll on raamatukogul kui oma mõjusfääriga keskkonnal ka praegu. «Näeme endiselt, et raamatukogu on koht, kus saadakse kokku - tudengid ja gümnaasiumiõpilased, et teha rühmatööd, õppejõud ja üliõpilased, et arutada eksami- või lõputööde üle,» tõdes ta. «Raamatukogus ollakse üksinda ja paarikaupa. Siin õpitakse, aga ka loetakse ajalehti ja ajakirju, külastatakse näitusi ning kuulatakse oopereid. Meie maja on ju kõigile avatud, igaüks on siin teretulnud.»