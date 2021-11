Enn Tarto lesk Piret Tarto meenutas aega 30 aastat tagasi, mil ta Enn Tartoga tuttavaks sai. Kui mees talle ütles, et on kolm korda vangis istunud armastusest Eesti rahva vastu, siis imestas naine, et kui suur pidi see armastus küll olema või kui palju suudab üks inimene Eesti rahvast ja vabadust armastada!?