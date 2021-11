PÖFFI FILM ⟩ Õrn ja habras linateos annab vaatajale võimaluse õnne tunda

Praegu seda teksti kirjutades istun akna all ja vaatan inspiratsiooni otsides kaugusse. Taevas on ühtlaselt hall, need paar puud, mis paistavad, on kõik lehed talveks valmistudes maha visanud ja must prügikott, kuhu keegi on puulehed kogunud, on nukralt röötsakil. Ma ei tea, mis hetkel India lavastaja Abhinandan Banerjee nägi pilve ja mõtles, et jah, sellest pilvest ma teen filmi. Aga mulle meeldib mõte, et see toimus samuti aknast välja vaatamise ajal.