Kuigi Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud ja ka Eesti Raudtee juhtkond on Tartu-Riia rongiliini avamise asjus pigem skeptilised, sõnas Läti transpordiminister Tālis Linkaits Tartu Postimehele, et on huvitatud Läti ja Eesti piiriülese rongiliini avamisest.