Tartu valimiskomisjoni aseesimees Merle Liivak sõnas, et pühapäeva hommik algas Küüni tänava telkjaoskonnas küll üllatavalt rahulikult, aga keskpäevaks oli aktiivsus tublisti kasvanud. «Õnneks on ilus ilm. Eile oli vihmane ja kuna meil on siin selline avatud koht, oli märgatavalt vähem inimesi,» selgitas ta.

Millisena paistab töötajate silmis tänane valijaskond? Liivaku sõnul ei saa näiteks öelda, et domineeriks üks vanusegrupp – ei ole nii, et pabersedelitga tahaks valida vaid vanemad inimesed. Vastupidi, Liivaku väitel on jaoskonnas käinud palju just noori ning lastega peresid.