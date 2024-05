Jüri Laurson: valitsus teeb elu viletsamaks

Sotsist eksminister Madis Kallas pajatas äsja, et «makse saab nõuda neilt, kel rohkem vara». Arvatakse, et kui inimesel on elamu, suvila ja auto, siis on ta vararikas. Aeg on edasi läinud, eluolu muutunud nii, et auto ei ole ammugi luksuse pärast. Need, kes suure tööga elukvaliteeti suutnud parandada ja vara soetanud, on ju ometi maksnud riigikassasse makse. Nõuda varalt rohkem makse tuletab meelde stagnaaega, kui töökaid suurtalunikke tehti kulakuteks ja maksustati kõrgete maksudega.