Suure ärikvartali ehitus Emajõe äärde lükkus edasi

Ehituse algus on veninud peamiselt seetõttu, et ehitusluba ei saadud loodetud ajaks, selgitas Kaarsilla Kinnisvara tegevjuht Made Vares. Ettevõte taotles Tartu linnavalitsuselt ehitusluba juba mullu. Et esialgsest kavast kinni pidada, pidanuks luba laekuma mullu kevadel. See saadi aga mitu kuud hiljem, enne jaanipäeva.

«Sääraste arenduste puhul on tavapärane, et kooskõlastamisega läheb aega, aga see lükkas ka meie plaane edasi,» märkis Kaarsilla Kinnisvara tegevjuht. Ta lisas, et kirjavahetust oli palju, kuid lõpuks nad projektis suuri muudatusi tegema ei pidanud. «Detailplaneeringuga on kõik nõuded paigas, aga on selge, et naabritel tekib küsimusi ja nendele tuleb ka vastata,» sõnas Made Vares.