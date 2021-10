Joel Ostrat (38) valis koka elukutse seetõttu, et õppis koolis peamiselt vaid kolmedele ning teda pigem veeti põhikoolist läbi. Eneseusk oli väike. Nüüd on temast saanud üle-eestilise haardega restoraniärimees ja meelelahutaja. Kuigi tema restoranides pakutakse peeneid roogi, on tippkoka koduses menüüs kartul ja hakklihakaste ikka aukohal.