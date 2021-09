Galerii ⟩ Tartu 2024 meeskond tänas vabatahtlikke

Tartu 2024 juht Kuldar Leis rõhutas vabatahtlike tähtsust ürituste edukal elluviimisel. «Kahe nädala pärast saab september läbi ja suvi ehk vabatahtlike kõige intensiivsem periood on selleks hooajaks lõppenud. Kõik 55 vabatahtlikku, kes suvel kaasa lõid autovabaduse puiesteel, keskkonnategevuste strateegia lansseerimisel, sTARTUp Nighti peol või näiteks Tartu linna päeva peol, tagasid meie ürituste õnnestumise. Tartu ja Lõuna-Eesti jaoks on ülimalt oluline, et käiksime seda teekonda koos,» rääkis ta.

Vabatahtlike juht Jaan Ulst toonitas tänupeol kõrget missioonitunnet. «Võib öelda, et vabatahtlikud on Euroopa kultuuripealinnaks valmis. Olen südamest tänulik ja uhke kõigi üle, kes sel aastal mõtte ja jõuga meie ettevõtmistesse panustasid. Meie vabatahtlike programm erineb tavapärastest sarnastest kaasamismudelitest Eestis, sest see on väga dünaamiline ning nõuab kõigilt paindlikkust, pühendumist ja kiiret reageerimist.»