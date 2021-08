Teist korda järjest tuli Tartu rulluisumaratoni võitjaks lätlane Reinis Znotins

Reinis Znotins eraldus liidrite grupist juba enne esimest teeninduspunkti (13,4 km stardist) ning finišeerus uhkes üksinduses (lõpuaeg 00:57:52.7). Teisena tuli üle finišijoone Kaspar Kaljuvee (+00:58,4) ning kolmandana Mart Markus (+01:08,5).

Znotins ütles vahetult pärast finišit, et kuigi rada oli ulatuslike teetööde tõttu 42 asemel 34 kilomeetrit pikk ehk kaheksa kilomeetri võrra lühem, pidas ta tänavust võistlust siiski kõvasti raskemaks. «Kõige keerukam oli raja keskosa, kus oli pikk sirge,» sõnas ta.

Raskeks tegi sõidu see, et pea veerand tundi enne starti sadas maratonirajale maha hoovihm. See oli esimene kord üle 15 aasta, kui rulluisumaratonil startijad pidid vihmaga rinda pistma. Õnneks stardipaugu hetkel oli tumedad pilved eemale liikunud, kuid sellegipoolest oli rada juba ohtlikult märg. Znotins sõnas, et ta polnud libedaga arvestanud ning seetõttu tuli olla ettevaatlik, et vältida kukkumist.

Teist korda järjest, ent neljandat korda Tartu rulluisumaratoni võitjaks tuleku kohta ütles ta kindlalt, et asi on ainult harjutamises. «See võistlus oli mulle selle hooaja kõige olulisem, milleks ma varakult valmistusin,» ütles ta ega teinud saladust, et loodab järgmisel aastal võitude juubelit tähistada. Znotins võitis maratoni ka aastal 2017, 2018 ja 2020. Vahelejäänud 2019. aasta võitis Marten Liiv.

Parima eestlasena finišeerunud Kaspar Kaljuvee sõnul üritati Znotinsi rünnakule kohe alguses vastata, kuid lätlasel õnnestus oma teed minna. Ka Kaljuvee sai enne Vahi teeninduspunkti (30,2 km stardist) peapundilt eest ära. «See minek õnnestus tänu tiimikaaslastele ja heale taktikale. Keeruline oli, aga õnneks oli jõudu piisavalt,» selgitas Kaljuvee. «Olen rahul, peaaegu maksimum sai ära võetud. Lihtsalt Znotins oli täna tugevam,» nentis ta.

Naiste konkurentsis oli tugevaim Anna Muzyka, kes jäi alles mõned kilomeetrid enne finišit kaheksaliikmelisest peapundist maha. Muzyka võiduaeg oli 00:59:28,45. Teise koha nimel toimus tugev medaliheitlus. Hõbeda sai kaela Tuuli Vaher (+03:49,5) ning pronksmedali Keiu Oras (+03:51,2).

Mazyka ütles vahetult peale võitu, et talle lühem rada sobis ja märg teda ei heidutanud. «Kõik oli super!» võttis ta võistluse kokku. Varem on ta saanud Tartus teise ja kolmanda koha.

Tartu rulluisumaratoni peakorraldaja Indrek Kelk ütles, et kuigi korraldus sujus sel aastal väga hästi, siis ulatuslike teetööde tõttu lühenenud raja oht oli see, et rulluisutajad võivad tihedamini sõites kokku sattuda ja selle võrra on kiirematel selja tagant mööda sõita raskem. Siiski oli koroona võistlejate hulka natuke koomale tõmmanud ehk võistlejad olid rajal rohkem hajutatud, mitte suurte puntidena koos, lisas Kelk.

Kokku registreeris tänastele põhisõitudele 446 rulluisusõpra, neist 237 pikale ehk 34 km distantsile, 145 osalejat 17,6 km distantsile ja 64 kõige lühemale ehk 8,2 km distantsile.

Kõik 15. Tartu Rulluisumaratoni tulemused leiad siit.

Rulluisupäev algas lastesõitudega, milles osales esialgsetel andmetel kokku 85 noort rulluisutajat. 500-meetrilise TILLUsõidu lõpetas 29 eelkooliealist last ja 2,4-kilomeetrilise MINImaratoni 56 kooliealist last.

Järgmine võistlus Tartu maratoni Kuubiku sarjas on 24. Tartu rattamaraton, mis toimub 19. septembril.