Erakonna Tartu piirkonna juhi ja linnapea Urmas Klaasi sõnul keskendub valimisprogramm Tartus euroopaliku linnasüdame arendamisele, kus kesksel kohal on südalinna kultuurikeskuse ja jõepromenaadide rajamine ning avaturu uuendamine.

«Tartlased on koroonakriisi ajal avastanud linna terviseradade võimalused. Jõgi on rikkus, mille kaldad soovime avada matkamiseks ja promeneerimiseks terves ulatuses,» rääkis Klaas.

Reformierakonna visiooni järgi peab Tartu olema tartlastele eneseteostust pakkuv linn. «Jätkame siiani edukalt kulgenud koolihoonete täielikku renoveerimist ja teeme korda koolihoovid ning staadionid,» tutvustas Klaas valimisprogrammi. «Tartu kasvab, kui igal inimesel on siin võimalik omandada sobiv haridus, leida hästitasustatud töö ning soovitud eluase,» jätkas ta.

Klaas lubas jätkata kõikide linnaosade ühtlast kõnni- ja jalgrattateedega katmist ning otseteede loomist linnasüdamesse, et liikluskoormus hajuks. Jalakäijatele, jalgratturitele ja autoga liiklejatele lubas tagada mugavad liikumisvõimalused.

«Kõigi nende plaanide elluviimiseks küsime tartlastelt mandaati, et jätkata pikaaegselt Tartule edu toonud linnajuhtimisega. Loomulikult on Reformierakonna eesmärk valimised Tartus võita,» märkis Klaas.