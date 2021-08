Kuna tegemist oli Eesti noorte meistrivõistluste viimase etapiga, oli kogu suve kestnud pinge lõpuks jõudnud haripunkti ja harjutatud oskusi sai kohtunikele ette näidata. Nelja etapi tulemusel Eesti meistrid välja selgitada on Jaan Veeranna sõnul mõistlik. «Meil on küll olnud lahkarvamusi sõitjatega, kes leiavad, et võitjad võiks selguda ühe etapiga. Meie süsteem on aga ennast tõestanud, välistab juhused ja tõelised favoriidid saavad auhinnad,» lisas Veeranna.