Vanavaralaadal on väga erinevat kaupa, alustades nii autode kui kaherattaliste varuosadest ja veneaegsetest vahvliraudadest kuni toidu- ja käsitöökaupadeni. Samuti toodi see kord rohkem pildile ka vanasõidukid ja nende omanikud ise.

Nii liiklusreguleerijad kui ka müüjad ja laadalised tõdesid, et osalejaid on palju ning varasemate aastatega võrreldes huvi vähenenud pole. Müüjad lisasid, et kaasa aitas hea ilm ning tõsiasi, et peatselt tulevad peale uued piirangud.