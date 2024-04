Astrofüüsik Laurits Leedjärv seisab Tõraveres keset maketti, kus planeetide mudelid on tegelikkusega võrreldes vähendatud 25,5 miljonit korda. Kõige suuremad, sõrestikuline Jupiter ja Saturn, on pooleldi maasse kaevatud. Maa on sinine ehk kolmas kivi Päikeselt.

Foto: Margus Ansu