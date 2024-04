Pildid Rohelise pargi kõige uuemast hoonest leiab nii Tartu Vaimu kui botaanikaaia

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm rõhutas, et Elektrilevi töötajatest sõltub pea iga Eesti elaniku heaolu. «Mäletame, et mõni aeg tagasi sadas siinmail palju lund ning oli ka palju katkestusi, seega on meile väga oluline, et töötajatel on mugavad ja nüüdisaegsed töötingimused, sest kui meie töötajatel on hea, on meil kõigil hea,» sõnas Härm ning lisas, et Elektrilevi operatiivelektrikute brigaadidel on mugav puhketuba valvete ajaks ja kiire väljasõidu võimalused.