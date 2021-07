6. ja 7. juuli öösel suletakse täielikult Riia - Turu ristmik ja teelõik Ülikooli tänavast Võidusillani. 8. juuli öösel suletakse Turu tänava linnast väljuv sõidusuund ja 9. juulil suletakse Turu tänava linna sisenev sõidusuund. Liiklejatel palutakse jälgida ajutist liikluskorraldust. Keerulisemates kohtades on ka väljas reguleerijad.

6. ja 7. juuli öösel pääseb Uueturu ja Turuhoone parklatesse Ülikooli tänava poolt üle Küüni tänava. Selleks eemaldatakse mõned tõkispostid. Turu - Riia ristmiku sulgemisel on kavandatud ümbersõit Narva mnt - Fortuuna - Pikk - Sõpruse sild ja lähenedes Riiamäe poolt Riia - Kalevi - Soola. Lähenedes Turu tänavalt on Turu - Soola - Kalevi. Vabaduse puiestee on liiklusele suletud.