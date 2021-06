FOTOD ⟩ Metsiku linna fotokonkursi parimaid saab uudistada botaanikaaias

Loodusfestivali linnalooduse fotokonkursi «Metsik linn» võitis tänavu Allar Leo tööga «21. sajandi rebane elab ühes Tallinna kallimas rajoonis katusekorteris». Laste ja noorte kategoorias valiti parimaks Grete Johanna Korbi foto «Metsik hüpe».

Vasakul fotokonkursi võidutöö «21. sajandi rebane elab ühes Tallinna kallimas rajoonis katusekorteris», mille autor on Allar Leo. Paremal Pille Saare foto «Sööklas käpp sees!» (üldarvestus). FOTO: Margus Ansu

Võidutööd sündisid Tallinnas

Võidutöö autor Allar Leo meenutas, et foto tegemise mõte ketras tal peas juba aasta aega. «Ühel päeval kuulsin, et keegi märkas taas rebast Patarei merekindluse juures – läksin kohe kohale. Jalutasin ümber kindluse, uurisin ülevalt ja alt, kuni märkasin rebast katusel, ta lihtsalt istus seal, vaatas rahulikult aknast välja ja nautis täiel rinnal päikeseloojangut,» rääkis Leo.

«Esimesed pildid tegin tavakaameraga, aga nähes tema julgust, võtsin välja drooni. Rebane lubas end lahkesti pildistada. Minust jäi ta katusele päikeseloojangut edasi nautima. Hiljem õhtul kuulsin, et rebast olla nähtud Noblessneris take away toidu järel käimas, kui nii võib öelda toidu näppamise kohta,» jätkas ta.

Silja Paavle foto «Suur tükk ajab suu lõhki?» (II koht üldarvestuse kategoorias). FOTO: Margus Ansu

Laste ja noorte kategoorias võitnud töö «Metsik hüpe» jäädvustati Tallinna lähedal. «Uitasin kodutänavatel, jalutasin parajasti koprajahilt koju,» meenutas Grete Johanna Korb foto tegemise hetke.

«Kopraid mul ei õnnestunud kohata, ent nägin nende teravaks näritud pliiatseid. Kuulsin vareste kisa, mis kostis minu pea kohal – olin üliõnnelik, kui avastasin, et see on nugis, kes teeb kui orav metsikuid hüppeid puult puule ja keda varesed ründavad. Eriti õnnelik olin, kui avastasin, et mul õnnestus tabada nugis sel hetkel kui ta sooritas ühte metsikut hüpet ühelt puult teisele,» rääkis Korb.

Karm žürii

Žürii liikmete sõnul olid fotod tänavu mitmekesisemad – eelmise aasta võidutöö oli paljusid kaadreid inspireerinud. Esindatud olid fotod loomadest ja lindudest linnakeskkonnas. Samas tõid žüriiliikmed hindamisel esile keerulise dilemma – leida fotodel tasakaal linna ja looduse vahel ja samas hinnata vormistust, kvaliteeti ja tehnilisi oskusi.

Aivar Sokki foto «Eksinud» (üldarvestus). FOTO: Margus Ansu

«Eks kõige tüüpilisem küsimus on alati see, kas pildil on mõlemad asjad lugu rääkimas – linn ja loodus. Ka linnas saab teha mõne looma- või linnuportree nii, et linna ennast pildile enam ei jää. Kuid selgem lugu ilmub pildile ikka siis, kui need asjad on kombineerituna,» rääkis bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes.

Fotograaf Kaisa Keizars-Aron ütles, et vaikelu väärikaid tabamusi oli samuti, näiteks köndistatud puuhiiglane prügikastide kõrval. «Lisaks olid seekord digitaalsele materjalile ka analoogtehnikale salvestatud hetki. Pealkirja andmine polnud ka lihtsamete killast ülesanne – vähesed sobisid valatult, enamusel jäi midagi vajaka, näiteks kirjavead pealkirjades ei ole vastuvõetav,» sõnas ta.

Jan Vutti fotod (vasakult) «Noored rebased» ja «Metsik lind» ning Annika Ratti «Toidu ootel!». FOTO: Margus Ansu

Sel aastal laekus konkursile 247 tööd, mis oli 76 foto võrra enam kui eelmisel aastal – sellest 64 pilti olid laste ja noorte tehtud. Fotokonkursile sai töid esitada 1. aprillist kuni 16. maini.

Galreii jääb Tartu botaanika aeda huvilistele uudistamiseks kuni suve lõpuni. FOTO: Margus Ansu