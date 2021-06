«Head ohvitserid! Lähinädalatel – kui lõpupeod peetud ja puhkused puhatud – algab või taas-algab teie jaoks tegelik ohvitseriteenistus. Kelle jaoks rühmaülemana, kelle jaoks juba staabiohvitseri või kompaniiülemana. See eeldab teilt vastupidavust ja püsivust, teie elukaaslastelt ja lähedastelt kannatlikku meelt ja mõistmist, kui abikaasa jälle nädalavahetuse oma alluvatega kuskil metsas veedab, või äkitselt teise Eesti otsa teenima suunatakse. Tänan teid juba ette selle panuse eest, mida te kõik Eesti julgeolekusse annate ja ühtlasi loodan kõigi Eesti emade nimel, et olete meie poegadele ja tütardele headeks teejuhtideks ajal, mil nad ajateenijatena, reservistidena või noorte meestena, kes on otsustanud oma elu pühendada kaitseväele, teid usaldavad ja teie järgi joonduvad,» lausus president Kersti Kaljulaid lõpetajatele peetud kõnes.