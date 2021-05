Tartumaa viimase 14 päeva nakatumine 100 000 elaniku kohta on 166,3. Tartu linna viimase nädala nakatumisnäit on 87,39. Vaktsiini on saanud 29,13 protsenti Tartumaa elanikest. Üle 70-aastastest on vaktsineerituid 70,56 protsenti. Kõige suurem osa eakatest on vaktsineeritud Kastre vallas, kõige vähem aga Peipsiääre vallas.