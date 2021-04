Pildid ⟩ Sõpruse puiesteel käib suur asfaltimine

Ümber saab sõita Annelinna poolt alates Raua täna-vast. Kui läheneda tööde alale Annelinna poolt, tuleb sooritada mahapööre Jõe tänavale ja liikuda sealt edasi vajalikus suunas. Buss nr 6 on suunatud ümbersõidule. Silla II asenduspeatus on Rebase peatus ja Vaba peatuse asemel peatuvad bussid Saekoja peatuses. Salemi peatuse ajutine peatus on paigaldatud Rebase tänavale Rimi juurde ja Karlova peatuse asendus-peatus on Aura veekeskus.