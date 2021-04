Kastre vallas asuva Marjamaa talu peremees Tõnu Oks kuulis laupäeva ööl vastu pühapäeva, et koer haugub imelikult ning kuulda oli ka kahtlast praksumist. Aknast välja vaadates nägi ta, et põllu kõrval olnud kaks hoonet on lausleekides.