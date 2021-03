«Tartu on pidevas arengus ning linnaruumi kujundades tahame linlastele luua parima tasakaalus oleva elukeskkonna. Kui senini olid Tartus linnaruumi strateegilise planeerimise ja linnaruumi kujundamise teemad jagunenud mitme osakonna vahel, siis loodav ruumiloome osakond seisab selle eest, et linnaruumi arenguga tegeletakse terviklikult ja pikaajalisi eesmärke silmas pidades,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Ruumiloome osakond alustab tööd 1. juunil ning see luuakse valdavalt olemasolevate töökohtade arvelt. Uue osakonna koosseisus on linnaplaneerija, kliimaspetsialist, keskkonnaplaneerija, andmehalduse spetsialist, liikuvusspetsialist, maastikuarhitekt, linnakujunduse spetsialist ja strateeg-disainer. Osakonda asub juhtima seni arhitektuuri ja ehituse osakonda juhtinud linnaarhitekt Tõnis Arjus.

«Tartul nagu kõigil linnadel on ees suured linnaruumi puudutavad väljakutsed. Need tulevad nii Euroopa Liidu ühistest roheleppe tegevustest kui ka täna aktuaalsest, aga ka tuleviku võimalikest kriisidest. Ruumilahenduste muutused eeldavad pidevat valmisolekut ja pikalt ettevaatavat lähenemist, mis eeldab suuremat koostööd kõigi sektorite ja seonduvate teadusasutustega ning samal ajal põhjalikku tööd teadmiste laiema avalikkuseni viimisel. Ruumiloome osakond seab eesmärgiks just sellised lähenemised Tartu linna arengus,» selgitas Arjus.