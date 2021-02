Fotod ⟩ Väino Treiman leidis õpilaste seast pärlid ja ehitas takistuste kiuste Adaveres kiiruisutamise uuesti üles

​Ükskord tuli olla tuletõrjevoolikuga väljas 22 tundi järjest, et võistlusteks jääd teha. Treiman ise ei nimeta ennast treeneriks, vaid tingimuste loojaks.

Nad pidid seitse minutit uisuasendis ringe kõndima. Viie minuti pealt hüüdis Mart Markus, et no kurat, ma ei jõua! meenutab Väino Treiman.

Tõsi, takistusi on teele veerenud mitmeid ja oli aeg, mil kohalik vald kiiruisutamist ei toetanud. «Kunagi öeldi mulle vallast, et uisutamine on Väino isiklik hobi ja vald ei pea seda kompenseerima,» meenutab Treiman. Nüüdseks on valla suhtumine teine ning lisandunud mitmeid abikäsi. Kõige rohkem annavad Treimanile lootust ja indu laste säravad silmad. «Kui viieaastane Kirke nägi Saskia pilti väljas rippumas ja ütles, et tahab ka kunagi pildile saada, siis ei saa ma ju ametit maha panna,» selgitab Treiman.

Kui Väino Treiman parajasti ei uisuta, siis teeb ta jääd, suhtleb õpilastega või sebib kuskil mujal ringi. FOTO: Kristjan Teedema

Aja jooksul on nii mõnigi inimene kõrvalt öelnud, et Adavere on mõttetu koht ja Treiman mõttetu treener. «Siis on kaks varianti: kas inimene saadab asja kuu peale või proovib näidata, et see kõik ei ole mõttetu. Mis te ise arvate, kumma ma valisin?» muigab Treiman. Huumorimeel on üks asi, mis temast välja kiirgab.

​Keset vestlust ajakirjanikuga kostab selja tagant külamehe hääl – ta uurib, kust võib leida arstipunkti. Treimanil on vastus kohe varrukast võtta. «Siit saab tervist, kus sa praegu asud. Aga võib ka juhtuda, et lõpuks vajad arstipunkti,» muheleb ta.

​Unistus uisuhallist

Õpilastest rääkides aga tuleb staažikal treeneril lausa pisar silma. Üks Treimani õpilane on Mart Markus, kes edendab nüüd kiiruisutamist Tallinnas. Tema uisutajatee algas 2005. aastal, kui Adaveres hakkasid uuesti toimuma Eesti meistrivõistlused.

«Sinna tulid kohale Tallinna ässad, kes andsid meile palju indu,» meenutab toona 16-aastane Mart Markus. Treenimine meeldis talle väga ja kohe teadis ta ka, et tahab saada treeneriks.

Mart Markus on terve elu armastanud treenimist ning virisemist on tulnud ette vähe. FOTO: Erakogu

«Ainult ühe korra elus, Rootsi laagris oli nii raske trenn, et ma seda ka Väinole ütlesin,» ütleb Markus. Kui selle kohta Treimanilt küsida, teab ta kohe, millest jutt. «Nad pidid seitse minutit uisuasendis ringe kõndima. Viie minuti pealt hüüdis Mart Markus, et no kurat, ma ei jõua! Aga kõik pingutasid lõpuni,» tõdeb Treiman.

Mart Markuse sõnul on tema treener teinud aastaid rasket tööd. «Väino ehitas vanasti jääd mitu tundi vooliku ja lapiga,» räägib Markus. Nüüd on Treimanil jää lihvimisel abiks traktor, kuid aluspõhi tuleb ikka ise voolikuga valada. Samuti on Eestis ikka veel puudu uisuhall.

Treiman tunnistab, et tippu jõudmiseks tuleb Eesti uisutajatel minna laia maailma. Eestit ei saa näiteks kuidagi võrrelda Hollandiga, kus ka Marten Liiv möödunud suvest saati treenib.

Treiman mäletab üht uisulaagrit Hollandis, mis toimus vahetult enne juunioride MMi. Eesti uisuliit küsis, kas keegi eestlastest saab ka võistelda. «Öeldi, et te pole piisavalt head. Adavere parimal poisil oli 3000 meetri sõidus normatiivist minut puudu, see on uisutamises terve igavik,» jutustab Treiman. Laagris said eestlased nädala heal jääl harjutada ja viimasel päeval peeti võistlus, kus sama poiss parandas oma aega 55 sekundi võrra.

«Asja mõte on selles, et kuidas saab täita normatiivi keegi, kellele ei anta võimalust ega arvestata, et tema kodumaal puuduvad head uisutamise tingimused,» selgitab Treiman.

Mart Markuse käe all õpib Tallinnas uisutamist ka tema neljaaastane tütar. FOTO: Grete Kaljuvee

Tallinnas treenib praegu ligi kakssada uisutajat, sealhulgas Mart Markuse nelja-aastane tütar. Kümne aasta pärast loodab Mart Markus, et kiiruisutamisest on kujunenud Eesti rahvusspordiala. «Ma usun, et meil on tulemuste poolest šanss olla maailmas tugev koondis,» ütleb Markus.