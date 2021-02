Lisaks suusatajatele olid hommikul Tehvandil kohal ka terviseameti töötajad, kes kontrollisid, et osalejad kannaks nõuetekohaselt maski ning staadionil ei viibiks pealtvaatajaid.

Enne kella üheksat ehk veidi enne maratoni esimest starti tuletas terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht stardikoridori kõrval seisnud inimestele meelde, et seal tohivad olla vaid võistlusest osalejad. Selgus, et osa inimesi oli stardi ootel unustanud, et ka stardisirge kõrval ei tohi pealtvaatajad viibida. Luht palus pealtvaatajatel lahkuda