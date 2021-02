Peipsiääre koroonaarvud pole suurenenud

Ehkki valla kodulehe järgi oli reedel vallas nakatunute arv 32, nagu ka nädal varem, selgitas vallavanem Aleksandr Širokov (pildil), et täpset haigestunute arvu on praegu keeruline öelda, sest statistika saab vallavalitsus reedeti ja on võimalik, et selle aja jooksul on mõned terveks saanud. Igatahes pole vallas nakatumine hüppeliselt suurenenud, lisas ta.