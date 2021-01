Järgmisel veerandil hoidis Pärnu kuue-seitsmepunktilist eduseisu. Tartu poolel tabasid Patrik Saali otsustavad visked, punkte tõi Charles Barton, kuid ebakindlust oli näha Tomas Balciunase juures, kes ei olnud täpne korvi all. Kivi ja Wembi kasvatasid endiselt oma skoori, kuid vastaste mäng oli tervikuna ühtlasem. Poolajale minnes oli seis 50:37 Pärnu Sadama kasuks. Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskonna abitreener Olari Narits ütles poolaja järel, et kaitselaud ei olnud kontrolli all ning seda tuleb järgmistel veeranditel parandada.

Kolmas veerand saigi otsustavaks, et selgitada, kas Pärnu kasvatab edu veelgi või suudab Tartu järgi tulla. Siiski olid külalised paremad pea igas elemendis, Tartu poolel ei olnud vormis Hendrik Eelmäe ning Wembile kogunes vigu aina juurde. Viimasele veerandile läksid tartlased kodusaalis vastu 19-punktilises kaotusseisus 54:73.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai määravaks kaitse ja lauavõitlus. «91 punkti on meie jaoks ikkagi liiga palju. Me ei jõua ise rohkem visata. Kaitsemäng ja lauapallid olid täna peamised probleemid. Nad said liiga palju kordusviskeid ja kasutasid need võimalused ära. Rünnaku poolel jäime alguses nende pressingu vastu hätta ega suutnud ka maa-ala ära murda. Nelja päeva pärast saame uuesti mängida ja siis on näha, kas oleme suutnud need vead ära parandada,» sõnas Kandimaa.