GALERII ⟩ Raekoja plats on taas jõuluehteis

Hoolimata sellest, et tänavu ei toimunud tavapärast jõulutulede süütamise tseremooniat, leidsid eile paljud linlased tee raeplatsile. Jalutati ringi, sõideti karussellil, lapsed hullasid põhumajakeses, seisti sabas, et juua kuuma teed ja süüa piparkooke, ning jälgiti valgusküla kanapere tegemisi.

Seekord ilutseb tartlaste seas populaarses kanalas nelja kana kõrval lausa kaks uhket kukke. Oma paviljoniga on väljas Eesti Rahva Muuseum ja Vanemuise teater ning interaktiivse valgusinstallatsiooni seadsid ühte majja sisse Tartu kunstikooli õpilased.

Et eile oli õues juba veidike külmem, hoidsid mõnedki tartlased klaasmajade vahel sooja andvate lõkete ligi. Keset platsi ilutses tuledesäras ka jõulupuu, mis jõudis südalinna Põlvamaalt Kanepi vallast ning on umbes 18 meetri kõrgune. Mitmed mudilased on juba jõudnud selle külge riputada oma suurimad soovid jõuluvanale.

Tänasest on suudlevate tudengite purskkaevu ümber avatud ligi tuhande ruutmeetri suurune jääväli. Sel käisid juba avapäeval oma oskusi lihvimas paljud suured ja väikesed uisusõbrad.

Tartlased Sirje Must ja Maie Keek ütlesid, et neile jõulune raekoja plats meeldib. Must tõi välja, et eriti on talle meeltmööda uus uisuplats «Kuigi peab tunnistama, et endast enam uisutajat ei ole, aga mul tuleb lapselaps kohe oma sünnipäeva järgmisel pühapäeval siia pidama,» sõnas ta.

Ka Aksana Bedaš arvas, et raeplats on tänavu väga hästi tehtud. «Talvel lund ei ole, aga vähemalt liuväli tekitab sellise mõnusa atmosfääri,» ütles ta. Bedaš ise jääle minna ei plaani, aga tema laps on iluuisutaja ja oli parasjagu uisutamas.