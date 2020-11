Go Bus ei piira bussi esiukse avamist ja piletite müüki, kuna see on bussifirma kui vedaja lepinguline kohustus linna ees. Kui eriolukorra ajal tuli Tartu linnavalitsuse poolt korraldus esiukse avamine lõpetada, siis praegu oleme saanud juhised, et kõik bussi uksed tuleb avada ja piletimüüki jätkata. Soovitame aga siseneda tagumistest ustest ning piletite eest tasuda panga- või ühiskaar­diga, mida valdav osa sõitjaid ka teeb.