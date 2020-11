Tartu toetab huvihariduse ja -tegevuse digivõimekuse tõstmist 270 000 euroga

Erahuvikool Shaté Tantsukool taotles edukalt toetust nii koolitusprogrammide läbiviimiseks kui riist- ja tarkvara omandamiseks. Tantsukooli direktori Krõõt Kiviste sõnul on huviharidus jõudnud sinnani, et digipädevused ja -lahendused on väga tähtsal kohal, olenemata spetsiifilisest valdkonnast.

«Ka tantsuhariduses on võimalik teha arenguhüpe kasutades digivahendeid näiteks õppematerjalide loomisel, tantsu analüüsimisel või omaloominguliste tööde tegemisel. Valmistasime digiprojekte ette väga pikalt ja põhjalikult, alustades kaardistamisega, mis üldse on võimalik ja millised lahendused sobivad just meile. Võtmetähtsusega on just koolitusprogrammid, sest ükski tehniline lahendus ei hakka tööle iseenesest, muutus ja areng tuleb vaid siis, kui õpetajad tunnevad end mugavalt uusi võimalusi igapäevaselt kasutades,» rõhutas Kiviste.