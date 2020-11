Tartu ülikooli senat autasustab president Kersti Kaljulaidi Skytte medaliga

Johan Skytte medal on autasu riigi- või ühiskonnategelasele, kes on Tartu ülikooli senati hinnangul aidanud viimastel aastatel silmapaistvalt palju kaasa Tartu ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule. Autasu pälvis Kersti Kaljulaid, kes aastatel 2012–2016 Tartu ülikooli nõukogu esimehena toetas ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ning aitas suurendada ülikooli rahvusvahelist tuntust. «Lisaks oleme väga tänulikud selle eest, et presidendina toetas Kersti Kaljulaid teadusleppe allkirjastamist, aidates nii kindlustada Eesti teaduse ja innovatsiooni arengut,» märkis Tartu ülikooli rektor Toomas Asser.