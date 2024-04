Piibe Koemets: ääremaa vallajuhi ahastus. Omavalitsuste rahastamine läbi riigi Exceli tabeli

Peipsi kaldal asuv Peipsiääre on põnev paik. Siin kulgeb kuulus Sibulatee. Meil on oma meri – Peipsi järve kutsuvad kohalikud mereks. Siit on pärit Juhan Liiv ja Valdur Mikita. Meie inimesed on nutikad. Nad on õppinud hakkama saama vähesega. See on vajalik oskus.