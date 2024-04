Tartu ülikooli tellimusel toomkirikule läinud neljapäevast tööle hakanud valguslahenduse üles ehitanud Janno Siil selgitas, et kiriku valgustusprogramm saab põlemisrežiimi jaoks infot ülikooli serveritest, mis omakorda on seotud GPSiga. «Toomkiriku tuled peaksid põlema päikeseloojangust kuni päikesetõusuni ning selleks pidi server kaks korda päevas välja saatma info, et nüüd on aeg tuled tööle või kustu panna,» selgitas valgustehnik.